美國公布8月就業數據令人失望，投資人預期縮減貨幣刺激動作減緩，美股今天互有漲跌。

道瓊工業指數終場下跌74.73點或0.21%，收在35369.09點；標準普爾500指數下跌1.52點或0.03%，收在4535.43點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲32.34點或0.21%，收在15363.52點。

費城半導體指數上漲19.564點或0.57%，收在3430.888點。（譯者：徐睿承）1100904