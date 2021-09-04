美就業數據令人失望 科技股帶頭衝 09:012021/09/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國公布8月就業數據令人失望，投資人預期縮減貨幣刺激動作減緩，美股今天互有漲跌。 道瓊工業指數終場下跌74.73點或0.21%，收在35369.09點；標準普爾500指數下跌1.52點或0.03%，收在4535.43點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲32.34點或0.21%，收在15363.52點。 費城半導體指數上漲19.564點或0.57%，收在3430.888點。（譯者：徐睿承）1100904 海運價全漲 多線攀新高 全球央行總裁評比 楊金龍居前段班 #點或 #收在 #就業數據 #美股 #漲跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京證交所 以新三板掛牌1年企業為主 04:102021/09/04 焦點新聞 六都法拍巿場 台南最難撿便宜 04:102021/09/04 財經焦點 台灣半導體產業 美中兵家必爭之地 04:102021/09/04 財經焦點 台股返季線 晶圓雙雄貢獻七成 04:102021/09/04 財經要聞 離岸風電標案 藍委轟未國產化 04:102021/09/04 財經焦點 勞部回應大法官釋憲 妊娠、哺乳仍禁夜間工作 04:102021/09/04 財經要聞 紐約500年一遇暴雨 艾達襲美釀61死 04:102021/09/04 國際大事 聯電市值 躍居台股第5大 04:102021/09/04 財經要聞 陸港觀盤－8月陸股震盪走高 後市聚焦政策行情 04:102021/09/04 全球財經 梁靜茹飆速獲讚被歌手耽誤的車手 04:102021/09/04 娛樂新聞 行庫設資安長 一銀跑第一 04:102021/09/04 金融．稅務 財經熱門新聞 馬雲慘了 風花雪月遭起底！謝金河爆慷捐4千億能脫身？ - 財經 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 台積電凍漲不忍了 半導體通膨曝背後3大原因 - 財經 聯電上70元 睡了10多年變猛獅 謝金河：這家外資慘遭打臉 - 財經 不顧Delta 南韓央行升息開亞洲第1槍 專家指這些才是更大擔憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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