美國非農就業報告疲軟，導致油價今天走低，然而因颶風影響繼續擾亂美國石油生產，紐約市場原油價格連續第2週上漲。

紐約市場德州中級原油的10月期貨價格下跌70美分，收在每桶69.29美元。

倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格下挫42美分，收在每桶72.61美元。（譯者：徐睿承）1100904