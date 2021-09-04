美國非農就業報告疲軟 油價下跌 09:022021/09/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國非農就業報告疲軟，導致油價今天走低，然而因颶風影響繼續擾亂美國石油生產，紐約市場原油價格連續第2週上漲。 紐約市場德州中級原油的10月期貨價格下跌70美分，收在每桶69.29美元。 倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格下挫42美分，收在每桶72.61美元。（譯者：徐睿承）1100904 高盛：中國一連串整頓行動 意味貨幣和財政政策將維持寬鬆 銅市持續降溫 投機客大減多頭部位 #疲軟 #紐約市 #期貨價格 #收在 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水淹紐約至少46人喪命 紐時重批美國對氣候變遷應變不足 16:322021/09/03 國際 熱錢回頭 股匯雙漲 新台幣連6升 04:102021/09/04 財經焦點 晶圓雙雄強攻 台股大漲197點創波段反彈新高 17:302021/09/03 財經 「缺工」作怪 美國非農就業機會偏低的內幕 23:452021/09/03 財經 陳奕光專欄－新品、新市場點火，台灣遊戲業展望佳 04:102021/09/04 財經要聞 美股早盤3大指數開低 道指小跌約0.2％ 聯電ADR勁揚 21:452021/09/03 財經 《國際金融》美就業數據未分曉 歐股趴著走 16:162021/09/03 財經 疫情衝擊 天然氣凍漲 中油恐連虧兩年 04:102021/09/04 財經焦點 紐約500年一遇暴雨 艾達襲美釀61死 04:102021/09/04 國際大事 股匯雙漲 新台幣連六升 18:492021/09/03 財經 疫情、塞港阻交流 兩岸貨櫃指數意外跌 04:102021/09/03 財經要聞 財經熱門新聞 馬雲慘了 風花雪月遭起底！謝金河爆慷捐4千億能脫身？ - 財經 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 台積電凍漲不忍了 半導體通膨曝背後3大原因 - 財經 聯電上70元 睡了10多年變猛獅 謝金河：這家外資慘遭打臉 - 財經 不顧Delta 南韓央行升息開亞洲第1槍 專家指這些才是更大擔憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。