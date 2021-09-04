越配楊氏紅娘（36歲）2004年「嫁給」台灣許姓男子，未料來台5年，要申請台灣身分證時，竟被正宮報復性地向法院提出假結婚告訴，儘管並未被起訴，但許男卻被認定重婚，楊氏則成了名符其實的「小三」，同時無法取得台灣身分證，僅持有一張居留證，成了無國籍人球，在台灣的社會中漂流。

當年僅19歲的楊氏紅娘透過跨國婚姻仲介，被長他15歲的台灣許姓男子相中，並在越南餐廳舉行公開婚宴，之後在當地辦理結婚登記，西裝筆挺的許男為身穿白紗的楊氏戴上象徵婚姻承諾的戒指，並舉杯逐桌敬酒，看似幸福洋溢，沒想到竟是一場惡夢的開端。

「2004年9月9日，這是我到台灣的日子，我永遠無法忘記。」楊氏紅娘說，放棄越南國籍來台後，跟著丈夫回到桃園大園區自己經營的一家汽修廠工作，入門後見一名女子在內，丈夫要她禮貌性的問好叫「姐姐」。

楊氏回憶起丈夫曾經告訴過她，有過一任前妻，離婚後帶著2個女兒與「姐姐」即是劉姓女子同居，但劉女因病不願登記結婚，才會到越南娶妻。

楊氏與許男在越南公開婚宴後，也同時在越南辦理結婚登記，後來許男透過委託書，委由劉女向越南在台辦事處及大園戶政事務所辦理結婚登記，楊氏說「從頭到尾，『姐姐』都知道。」

楊氏紅娘成為無國籍人球已17年，問題至今依然無解。（圖／宋岱融攝）

日子依舊是許男負責修車、劉女當會計、楊氏從旁協助，就這樣「三人行」度過了將近5個年頭，但2009年楊氏放棄了越南國籍要申請台灣身分證時，未料劉女卻向法院提出假結婚訴訟。

偵查過程中發現，許男與劉女2004年3月在餐廳曾舉行公開結婚儀式，並有2人以上的證人，只是沒有辦理結婚登記，法院認定婚姻關係有效。而移民署專勤隊到家中查察，也發現楊氏和許男有共同生活的足跡，楊氏因而獲得不起訴處分。

不知情的楊氏成了最無辜的受害者，她自2015年起申請恢復國籍至今長達6年未果，在台灣又無法取得身分證，讓她感受到相當無奈「誰能幫幫我，告訴我要怎麼做。」

楊氏紅娘2004年在越南，與許姓男子有公開的結婚儀式。（圖／讀者提供）

律師蔡政峯坦言，以此個案而言，因為欠缺婚姻、依親或者政治庇護等重大事由，若要以現況入籍台灣「的確有困難。」

內政部移民署則指出，政府可以協助她取得居留權，同時也享有健保保障，並透過勞動部找工作，不過若她一旦取回越南籍，就必須返國。此外，在台灣確實有申請恢復越南國籍的個案，且已超過10年仍在等待通知。

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