楊氏紅娘嫁來台灣5年，放棄越南國籍準備申請台灣身分證時，卻因為男方被法院認定重婚而註銷婚姻關係，無法順利取得台灣身分證，6年前申請恢復國籍至今仍無下文，又舉目無親，工作、租屋四處碰壁，最慘時「戶頭只剩3百元。」

2004年才19歲的楊氏紅娘透過跨國婚姻仲介，被長他15歲的台灣許姓男子相中，在越南餐廳舉行公開婚宴，並在越南辦理結婚登記，西裝筆挺的許男為身穿白紗的楊氏，戴上象徵婚姻承諾的戒指，並舉杯逐桌敬酒，幸福洋溢，期待來台的人妻生活。

可惜的是，理想很豐滿，但現實卻很瘦弱。楊氏說，她來台2年後就面臨丈夫經營的汽修廠倒閉、負債上千萬，丈夫帶著她、已宴客未登記結婚的「姐姐」劉女，還有前妻的2個女兒，一家5口為了躲債，連夜跑路到苗栗，楊氏為了幫忙還債四處打工，直到3年前看破丈夫的軟弱以及無心解決債務，才決心搬出自立門戶。

楊氏離家後也不是那麼順利，所幸比她晚嫁來台灣的妹妹幫忙，才輾轉找到高雄的房子，暫時有落腳處。楊氏無奈地說，沒有台灣身分證的她只拿著一張居留證，找工作時就會被質疑「我們不雇用短期工，能做多久？」因而四處碰壁。

「最慘時戶頭只剩300元。」楊氏說，她曾去許多臨時攤位打工賺零用錢，只要有工作都去，今年找到一份會計的工作，月薪有3萬多，沒想到做了5個月，只拿到2個月的薪水，後來公司就倒閉了，本以為找到好工作是幸運，沒想到卻是做白工。

楊氏說，長久以來因為國籍問題無解，也沒有護照，無法離開台灣，近日越南疫情嚴重，政府規定不得擅自外出，遠在故鄉的父親因為脊椎問題，導致全身水腫卻無法就醫，看了真的相當心疼，只能透過視訊關心，恨不得有任意門可以返鄉探視父親。

律師蔡政峯坦言，以此個案而言，因為欠缺婚姻、依親或者政治庇護等重大事由，若要以現況入籍台灣「的確有困難。」

內政部移民署則指出，政府可以協助她取得居留權，同時也享有健保保障，並透過勞動部找工作，不過若她一旦取回越南籍，就必須返國。此外，在台灣確實有申請恢復越南國籍的個案，且已超過10年仍在等待通知。

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