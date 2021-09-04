越南籍的楊氏紅娘透過跨國婚姻仲介嫁到台灣，且留在丈夫經營的汽修廠幫忙，未料丈夫是大男人主義，不讓她隨意外出，就連對街的檳榔攤有個越南姊妹，也不准她去找對方聊天，過著形同「軟禁」般的生活。

直到老公的汽修廠倒閉，一家人為躲債，連夜從桃園跑到苗栗，與夫共同扛起千萬債務，楊氏才跨出與台灣社會接觸的第一步，讓她感到無比諷刺。

楊氏紅娘無奈說，剛嫁到台灣時舉目無親、人生地不熟，唯一的親人就只有新婚的丈夫，因此生活以他為中心，「他就是我在台灣這個陌生環境中的一根浮木，必須抓緊」，儘管當時在汽修廠工作，丈夫也沒有付她薪資，過著樸素清淡的生活，也感到安穩。

只是好景不常，婚後2年，丈夫所經營的汽修廠因為欠債倒閉，負債上千萬，丈夫帶著她、已宴客但未登記結婚的「姐姐」（劉女），還有前妻的2個女兒，一家5口為了躲債，連夜跑路到苗栗，居無定所，好不容易才租了一個房子定居下來。

楊氏紅娘對丈夫表示「我要出去工作，不工作大家就等著喝西北風」，這才跨出與台灣社會接觸的第一步，四處打工，小吃攤、零售業等可以看到她奮力打拼的身影，就是要幫丈夫扛起家計與債務。

回想起公司剛倒閉的日子，楊氏紅娘說她拉下臉皮四處借錢，都沒有朋友願意借，只有丈夫的弟弟願意，但卻被「一邊借錢、一邊數落」，總算緩解了家用支出，後來她透過人力仲介，到一家光電廠當派遣工，且刻意選擇大夜班工作，從晚上8點上到隔天早上8點，整整12個小時，餓了就簡單吃饅頭，「只為了拚加班費。」

楊氏紅娘老公經營汽修廠不善倒閉，負債千萬，還得由楊氏紅娘幫忙打工還債。（圖／讀者提供）

楊氏紅娘苦笑地說著，當時第一個月領了3萬多元，相當開心，但是付房租、家用，剩下的還債，每個月都是打平，「不敢為自己留一點零用錢」，儘管上班再累，硬著頭皮都要爬起來幫女兒煮飯，只因為我們沒有多餘的錢讓她們外食。當時女兒看著她盤中的燙青菜，還會反問「媽媽，我吃20個水餃，為什麼你只吃燙青菜」，只好無奈地騙說「在減肥啦！」

律師蔡政峯坦言，以此個案而言，因為欠缺婚姻、依親或者政治庇護等重大事由，若要以現況入籍台灣「的確有困難。」

內政部移民署則指出，政府可以協助她取得居留權，同時也享有健保保障，並透過勞動部找工作，不過若她一旦取回越南籍，就必須返國。此外，在台灣確實有申請恢復越南國籍的個案，且已超過10年仍在等待通知。

更多 CTWANT 報導