楊氏紅娘「嫁給」台灣許姓男子，卻因男方與第二任妻子（劉女）的婚姻關係被法院認證有效，重婚確定，儘管楊氏再無奈，還是背著一個沒有確實名分的妻子身分，繼續扮演家庭主婦的角色，就連許男第一任妻子留下的2個女兒都視如己出，孩子不僅喊她「媽媽」，節日還會送禮，讓她覺得「沒有白疼。」
楊氏說丈夫曾經告訴過她，與第一任妻子離婚後帶著2個女兒生活，後來認識劉女同居生活，但劉女因病不願登記結婚，才會到越南娶妻。
楊氏聊到她2個「女兒」都會忍不住紅了眼眶，她說，剛到台灣時，2個妹妹年紀都很小，與她僅相差10多歲，大家就像姊妹淘般，無話不說，因為丈夫不准她外出，漸漸的與女兒發展成有如朋友關係，而且她們都會喊她「媽媽」。
儘管楊氏在3年前看破丈夫的軟弱，決心搬出家中，輾轉找到高雄的房子定居，楊氏說，2個妹妹都在北部上班，疫情前每個月固定會南下到高雄探望她，並同住一晚，母親節還會送禮物給她，讓她備感溫馨，也覺得真的「沒有白疼她們。」
律師蔡政峯坦言，以此個案而言，因為欠缺婚姻、依親或者政治庇護等重大事由，若要以現況入籍台灣「的確有困難。」
內政部移民署則指出，政府可以協助她取得居留權，同時也享有健保保障，並透過勞動部找工作，不過若她一旦取回越南籍，就必須返國。此外，在台灣確實有申請恢復越南國籍的個案，且已超過10年仍在等待通知。
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