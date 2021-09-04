1名有碩士學位的女子在2018年與1名人夫發生婚外情，2人交往期間由男方買了20張摩鐵票券全用完，她還笑說「旅館應該頒VIP給我們」；人夫的正宮事後還在車內行車紀錄器中聽見多段不堪入耳的鹹濕對話，對方2人疑似大玩車震，讓她氣得提告，法院最後判小三需賠償正宮30萬元，可上訴。

判決書指出，男子的妻子在2018年發現對方外遇，檢查車內行車紀錄器後果然發現好幾段對方與小三的鹹濕對話，小三曾說「我每次要吸那邊的時候，都覺得好像要突破什麼叢林障礙你知道嗎？然後舌頭都很忙」，小三還在錄音檔中要求男子去洗澡，稱讚他體力好，「你又要騎腳踏車、又要做愛」。

此外，錄音檔中，該小三還提到某間摩鐵已經去了很多次，「應該頒VIP給我們」，還說男子為了與她開房間，已經買了2套票券，共20張票都已用完；而且2人疑似還在車內直接大戰起來，錄音檔中還聽見男方說「吃太久會不會很無趣」、「嘴巴很痠對不對？」而小三則回應「嘴巴現在都是你的味道」。

妻子告上法庭後，小三仍堅稱不知道男子已婚，且錄音檔中的女子並非她本人；但法官根據錄音檔中的女子曾說2018年5月曾去過韓國，與小三的出國紀錄相符，且男子曾在車內對小三說「想離婚」，因此法官認定車內女子就是該小三，卻對方已知男子已婚，判她需賠償正宮30萬元，可上訴。