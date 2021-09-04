臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

5月中本土疫情爆發，外界歸咎於指揮中心放寬機組員檢疫措施為3+11，而民進黨不分區立委范雲則被視為「3+11」的「推手」，遭許多網友狂轟。范為此臉書沈默83天後，才於8月3日「回歸」，自此每天幾乎都發篇文，雖鮮少再提3+11、卻仍常挨批。范雲9月2日刊出一張與藝人炎亞綸的合照，結果不少遭網友狠酸：「我感覺炎亞綸當立委都比你好。」

范雲在臉書發文表示，上週她參加文策院舉辦的法國里爾電視劇集展展前記者會，遇到同樣時常關注社會議題的炎亞綸，她一直都很欣賞炎勇於對公共事務發聲，很開心有機會能一起聊天，也很謝謝炎的鼓勵。

范雲指出，看到第56屆電視金鐘獎入圍名單公布，炎亞綸也入圍了「綜藝節目主持人獎」，非常恭喜，也很替他開心。今年電視金鐘獎頒獎典禮，將會在10月2日舉行，屆時邀請大家和她一起關注，支持台灣戲劇與電視節目。

文章一出討論熱烈，網友紛紛回應：「我感覺炎亞綸當立委都比你好」、「委員好，請問你睡得好嗎？」「3+11要出來面對了嗎？」「委員，除了金鐘獎之外，還有很多民生議題值得您的關注」、「委員，請您更專注於工作」。不過也有網友送暖：「繼續加油！」