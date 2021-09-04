1名網友日前發現1名醉漢不醒人事倒在路邊，上前關心時，一旁的阿嬤對他說「舞要緊謀？溫刀搞啊抵伊桃摸逼啊棒尿啊」（台語：有要緊嗎？我家的狗在他頭旁邊尿尿），他最後報警時還好心提醒員警不要摸對方的頭，事後他PO出對方照片，笑說「先生您酒醒記得多洗幾次頭，還好不是臉朝上」。

該名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前在1處巷口發現1名男子疑似喝醉倒在路便不醒人事，旁邊還站著1名阿嬤，該阿嬤不斷驚恐地說「會不會是打疫苗過世啊？」原PO則趕緊報警，當他正準備上前確認醉漢狀況時，卻聽到阿嬤大喊說「舞要緊謀？溫刀搞啊抵伊桃摸逼啊棒尿啊」（台語：有要緊嗎？我家的狗在他頭旁邊尿尿）。

男子發現醉漢不醒人事倒在路邊，上前關心時，一旁的阿嬤對他說「舞要緊謀？溫刀搞啊抵伊桃摸逼啊棒尿啊」（台語：有要緊嗎？我家的狗在他頭旁邊尿尿）。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該名網友說，他聽到阿嬤說男子的頭上被狗尿了，當場相當傻眼無言，在電話中對警察說「麻煩您提醒巡邏員警不要摸他的頭」，電話內的員警則回覆「我剛聽到了」；原PO事後PO文笑說「先生您酒醒記得多洗幾次頭，還好不是臉朝上」、「人家躺路邊已經滿慘了你狗還去尿」、「一隻狗尿過就會有很多狗來補」。

其他網友則留言說，「這隻狗太帥了」、「狗狗是好心想用尿潑醒他」、「連狗都看不起他，真慘」、「被狗尿還好，不是被公狗那個」、「笑死，再喝到路倒看看啊！ 這次是尿可能下回是一堆屎」、「狗狗心裡os:敢來跟我爭地盤」、「哈哈哈啊，阿嬤太好笑了」。