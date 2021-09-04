西班牙小將阿卡瑞茲驚奇淘汰第3種子。（美聯社）

喜歡在比賽中途上廁所的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)爆冷出局了，他4日在美網第3輪遭遇西班牙非種子球員阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)，雖然西西帕斯在第4盤使出尿遁絕招扳平戰局，但在決勝第5盤以微小差距飲恨。阿卡瑞茲在6-3、4-6、7-6、0-6、7-6的苦戰之後晉級16強。

希臘好手西西帕斯高居第3種子，他首戰5盤大戰擊敗英國名將莫瑞(Andy Murray)，當時就因為多次藉故暫停而被莫瑞重砲轟擊。根據莫瑞所說，西西帕斯以長暫停（受傷、上廁所）來擾亂對手節奏，這是他的下流戰術。

西西帕斯次輪對戰法國馬納瑞諾(Adrian Mannarino)，他在第4盤開打前暫停上廁所，接著該盤就以6-0收下勝利，引來觀眾噓聲。

第3輪對戰阿卡瑞茲，西西帕斯前3盤打完1比2落後，他第4盤開打前故技重施，叫暫停上廁所。這回主審不讓他玩花招了，派個人跟著他去廁所，不讓他繞遠路，這次西西帕斯花費不到4分鐘就回到場上，回來之後再以6-0拿下第4盤。

眼看西西帕斯又要以絕招得逞，阿卡瑞茲卻奮勇反擊，在決勝盤搶7驚險獲勝。阿卡瑞茲今年才18歲，這是他生涯首度扳倒世界前5的選手，同時成為美網1973年以來打敗前3種子的最菜選手。獲勝的一刻阿卡瑞茲激動掩面倒地，全場觀眾熱烈喝采。西班牙老前輩納達爾(Rafael Nadal)幾個月前才稱讚過阿卡瑞茲「日後必成大器」，結果他馬上就印證了納達爾的眼光。