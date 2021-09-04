民進黨立委范雲。（資料照/林縉明攝）

台灣出現國籍航空機師突破感染，指揮中心原訂9月15日起加強機組員管理規範，要求長程航班返台必須7+7、5+9，並加強採檢措施，指揮官陳時中昨(3日)已經宣布，改為即日起上路。此舉引發許多網友批評早該加強防範、「落後部署又一樁」。

日前長榮航空機師（案16066）檢出Delta後，指揮中心原宣布15日起加強機組員管理措施，3日則改為即起上路。根據規範，長程航班未具完整保護力者，除維持7+7外，另加強採檢次數至3次，檢疫期滿1次PCR，第10、第14天各1次PCR。完整接種者維持5+9，PCR採檢次數亦增至3次，分別是期滿、第9天、第14天各1次。

至於短程航班，指揮中心則要求未具完整保護力者，改為14天加強版自主健康管理，每7天接受PCR採檢。具完整保護力者，則是7天一般自主健康管理，每7天接受PCR採檢。

對於指揮中心最新作法，有網友在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關報導底下留言，有人說「防疫破口」、「這早就該做了」、「早該這樣了」、「這不是破口啦，沒事啦」、「之前還敢說3+11不是破口、航空相關行業不用先打疫苗」。還有網友重提3+11諷「范雲快出來聲援機師啊」。

不過也有網友認為不需太過情緒反應，現階段把疫情處理好最重要、國外雖打疫苗但又不戴口罩，病毒在國外、疫苗本來就用來擋傳染，現在就是Delta擋不下來。