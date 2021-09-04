長榮航空累計3機師確診，其中一名機師的兒子也染疫，導致他所就讀的高中開學才2天就停課，學校上千人急採檢。對此，毒理學專家招名威表示，機師再度成為破口，真的應該仔細檢討一下政策的問題。貼文引起網友熱議，機師入境應從嚴管理，怎麼能為了少數人，將其他人陷於危險之中？「邊境管理再不夠嚴格，就是再次把全台灣人民推向下一次危機。」

招名威昨天在臉書上發文表示，這周才剛剛開學，幾天前才說可能會有破口，大家要小心，結果就爆出2位機師返台後疑似染Delta，且其中一人的小孩（案16122）也確診，且CT值極低僅11，表示病毒量多、傳播力強，整體的措施都應該要從嚴處理。

招名威指出，機師在9月2日晚間通報確診，但疫調發現，這位機師早在8月28日就有症狀，但卻不是在8月28日確診；而機師兒子9月1日開學第一天，有去學校上課，但當天放學就感到不適，隔天請假在家休息，晚上採檢PCR，凌晨結果出爐確診。

招名威認為，面對這樣的狀況，機師兒子就讀的高中應全校停班停課，而與機師兒子同班的同學與其他相關的接觸者都應該送到集中檢疫所隔離，另外也應該安排全校師生接受採檢。

招名威感嘆地說，目前這起事件的疫調仍持續進行中，但機師破口再度出現，而且這位機師已完整接種完2劑疫苗，屬於突破性感染的案例，這樣看來的確是有必要仔細檢討這個政策的問題。

貼文引起網友討論，「邊境管理再不夠嚴格，就是再次把全台灣人民推向下一次危機」、「機師的入境狀況要從嚴處理，不然會再爆開一次」、「怎麼每一次都是機師？」、「機師的隔離天數真的太少太少了，不能僅因少數族群的個人感受，而讓大部分人陷於危險之中」、「只要居家檢疫，就會接觸家人，就會有破口啊！」

另也有網友憤怒地說，為了少數機師的回家自由，竟能犧牲掉全台灣的經濟？如果疫情再爆一次，很多店家將會沒有辦法做生意，很多人會失去工作收入，也會影響學校的運作，很多學生無法上學，中老年人的生命安全也會受到影響，真的太不公平了。