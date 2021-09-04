長榮航空一連出現3名機師突破性感染，其中一人更造成同住兒子染疫，導致兒子就讀的學校師生陷入恐慌。醫師沈政男今PO文，怒批疫情指揮中心「根本沒學到教訓」，怎會輕信機師能自律、打了兩劑疫苗僅自主管理。他直言，北部縣市已開放餐廳內用，Delta變異株來勢洶洶，真的很令人擔心。

「長榮有多少機師？竟然打過兩劑疫苗後接連3人確診，顯見該公司的防疫措施過於鬆散。」沈政男認為，中央流行疫情指揮中心並未從今年初的「3加11」學到教訓，對於高風險的機師管理太有信心，破口就是這樣來的。

沈政男強調，指揮中心說「機師打了兩劑疫苗，只要自主管理」，這種觀念還停留在Alpha變種時期，輕忽了Delta具有可怕的突破性感染力；連世界公認最好的BNT疫苗，面對Delta都只剩下4成保護力，更別提AZ了，而這3名機師，全部都打過兩劑AZ。

有人覺得，屏東不是守下了Delta嗎？沈指出，北部人口密度與屏東差太多，且三級警戒解除、餐廳開放內用，更令人擔心。