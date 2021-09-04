柯志恩親自回覆網友留言，為沈富雄解釋。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

前立委、國民黨副秘書長柯志恩，日前刊出一張與民進黨立委前沈富雄、郭正亮自拍合照，三人滿臉笑意、氣氛熱絡，但沈因合照時將口罩拉下，遭網友警告小心被出征，柯本人則親回：「他只拿下三秒鐘。」柯更在文章中特別強調：「沈大老只是為了拍這張照片才把口罩拉下來，拍完馬上就遵守防疫守則、戴回口罩了。」

柯志恩在臉書刊出她與沈富雄、郭正亮的合照，表示自己睽違螢光幕兩個月，電梯口遇到了節目上的老戰友「沈大老」與「阿亮」好高興，先來一個自拍。柯也強調，沈只是為了拍這張照片才把口罩拉下來，拍完馬上就遵守防疫守則戴回口罩了。

照片中，柯志恩身著粉色西裝外、配白色上衣搭配橘色口罩，沈富雄、郭正亮兩人不約而同穿上灰色西裝，三人笑臉盈盈狀似相當開心。值得注意的是，沈富雄將口罩拉至下巴，抬起頭對鏡頭露出微笑。

此文發出後獲得，獲得超過6500個讚、超過170次留言，迴響熱烈。有網友留言：「沈老又要被出征『沒戴好口罩』了！」柯志恩則親自回覆解釋：「他只拿下三秒鐘。」其他網友則表示：「很開心看到你們三人」，「三位都是我的偶像」。也有網友因沈、郭兩人過去從政經歷有感而發「讓我敬仰民進黨的不為三斗米折腰的唯二政壇人物」。