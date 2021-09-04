引起全國關注，帶著孫女外出失聯8天的林口林姓阿嬤，嬤孫兩人在警方動員搜索下，在桃園市安樂街一處租屋套房內尋獲，阿嬤一度情緒失控崩潰大哭，直喊「我真的很愛孫女」，但警方在套房內搜索時，發現林婦一個月前就租下該套房，且牆壁上貼有孫女的日常生活作息表與課表，顯示早有預謀，但警方不解，林婦為何不讓孫女留在原生家庭，反而計畫要帶離甚至斷絕聯繫，仍待進一步釐清。

林口分局長陳忠龍表示，接獲報案時，祖孫已失蹤6天，同仁不敢大意，立刻展開調查，同時通報嘉義市警第二分局，協助調閱監視器，發現祖孫曾在嘉義停留，8月30日搭車返回桃園，因女童家屬對阿嬤告略誘罪，同仁2日成立鷹眼小組，報請新北地檢署儉股王江濱檢察官，從祖孫回桃園的線索開始分析、追查，最後在桃園市桃園區安樂街找到人。

陳忠龍說明，阿嬤被警方帶回，一度情緒失控，崩潰大哭，從行為與現場狀況，可以看出阿嬤很愛孫女，可能是家庭問題才帶孫女離開，由於找到祖孫時夜已深，員警停止詢問，等到4日做完筆錄，會移送新北地檢署，由檢察官複訊，目前全案仍在偵辦當中，詳情仍待進一步釐清 。

據了解，這名阿嬤疑似有打電話與家人聯繫，表示想靠宗教力量替孫女治病，不打算帶她回家，新北地檢署檢察官以涉嫌「略誘罪」發出拘票，檢警獲報鎖定桃園地區，全力追查這對嬤孫的下落。

結果警方已在桃園市桃園區安樂街一處日租套房找到嬤孫，2人都平安，目前全案仍在作進一步釐清。據了解，由於女童患有類風濕性關節炎，必須定期服藥，才能避免發炎，此舉引起林姓外婆不滿，希望能透過宗教的力量，讓孫女好起來，所以才會想將人帶走。