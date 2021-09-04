九三軍人節當天，國民黨立委李德維刊出一張，1945年9月9日時任中國陸軍總司令何應欽代表，接受侵華日軍最高指揮官岡村寧次遞交降書的歷史照片，強調這軍人節就是中華民國犧牲逾300萬將士官兵，與無數百姓死傷，終於勝利的紀念碑。網友則感嘆：「沒有國哪有家？可惜現在一堆年輕人都不懂這個道理。」

李德維9月3日在臉書發文，刊出何應欽接受岡村寧次遞交降書的歷史照片，表示他要在九三軍人節這天，向所有保家衛國的國軍弟兄們致敬，但他也好奇，還有多少人記得「九三軍人節」的由來？

李德維表示，1945年9月2日，盟軍統帥麥克阿瑟將軍率領，包括中華民國在內的盟軍代表團，登上停泊於東京灣的美國海軍密蘇里號戰艦，簽字接受日本投降。中國戰區，則在9月9日由何應欽代表接受岡村寧次遞交的降書，日後中日雙方確認，正式停戰日為9月3日。九三軍人節，就是抗日戰爭、中華民國犧牲逾300萬將士官兵，與無數百姓死傷，終於勝利的紀念碑。

此文一出，網友紛紛留言：「沒有國哪有家？可惜現在一堆年輕人都不懂這個道理」、「媚日者怎看得懂這段歷史？」「現在的平安繁榮都是先人浴血奮戰而來」、「偉大的軍人，值得全民致敬！」「和平最可貴，支持兩岸和平」。