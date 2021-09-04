新北市新店區1名富少前年12月在家開毒趴，邀請一票朋友狂歡，其中1名傳播妹在喝下泡了毒咖啡包的紅酒後發生「僵屍反應」，全身劇烈抽搐，但該富少擔心犯行曝光未即時將對方送醫，導致女子最後休克死亡；法官事後認為女子在開趴前已吸食多種毒品，不認為女子死因為富少的毒品，且事後富少拿出350萬和解，最終判緩刑5年。

判決書指出，男子在前年12月某日晚間邀請朋友到新店的住家開轟趴、喝酒吸毒玩樂，其中1名女子在抵達住家前以吸食多種毒品，女子之後在男子家中又喝下泡了毒咖啡包的紅酒，身體隨即出面劇烈反應，俗稱的「僵屍反應」，男子當下發現對方異狀後，擔心馬上送醫會造成吸毒犯行曝光，竟阻止友人叫救護車。

該女子在當天凌晨3點多因多重濫用藥物中毒造成雙肺鬱血、出血性肺水腫，最後休克死亡，男子發現對方已無反應後才趕緊叫救護車，送醫後回天乏術；不過事後醫院查出女子身體有多種毒品成分，PMMA、MDMA、Mephedrone（俗稱喵喵）、K他命等，男子事後拿出350萬元與女子家屬達成和解。

法官認為，女子在前往住家前已曾吸食毒品，認為檢方依轉讓禁藥致死罪起訴男子的理由不成立，認定男子僅犯下轉讓禁藥罪，並判刑1年4月徒刑，此外男子因未立即讓對方送醫，再依過失致死罪判刑1年，合併判刑2年，並考量雙方已和解，宣告緩刑5年。可上訴。