女星阿樂（林妤臻），昔日穿著深V爆乳開衩泳裝走紅，被網友封為「隱乳女神」，加上擁有甜美外型及傲人火辣身材，讓她擁有超高人氣，近來她前往睽違已久的海邊，更是立刻換起性感泳衣，直接炸出一條深邃事業線，讓網友看的血脈賁張。

阿樂在Instagram曬出去海邊的照片，只見一片藍天配上蔚藍海洋，堪稱是最美風景，此外，背後有龜山島入鏡，讓網友推測是在宜蘭海邊，她更PO出一系列照片，興奮直呼：「耶咿！！！好久沒有陽光沙灘了，謝謝 @tvnewstyle帶我們去衝浪，好久沒衝了好幸福喔～～希望之後還可以再去玩」，更謝謝「神攝手」好友幫她拍出一系列美照。

照片中阿樂穿上白色清涼泳裝，面對鏡頭露出甜美微笑，除了一對傲人上圍讓人看得目不轉睛之外，為了配合拍照更順勢彎下腰，一條深邃事業線更是直接見客，讓所有人眼睛大吃冰淇淋，網友也紛紛留言：「好身材根本藏也藏不了」、「這一系列照片根本放送福利」、「看你笑這麼開心，心情也跟著好」、「沒想到身材這麼好」、「突然辣一下好像也不錯」。

不吝嗇秀出好身材的她，之前接下內衣代言廣告時，在IG曬出一系列廣告照片，她對於代言人一職相當盡責，先是詳細說明此款內衣優點，接著曬出多張性感美照，除了露出白嫩香肩，一對34C傲人雙峰幾乎要撐破內衣，畫面相當養眼惹火，讓網友看得鼻血直流。