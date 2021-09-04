行政院將推出振興五倍券刺激經濟。圖為逛街人潮示意圖。(資料照/郭吉銓攝)

22縣市五倍券加碼懶人包。(製圖/陳友齡)

因應行政院規畫五倍券盼振興經濟，各縣市也陸續推出相對出加碼方案搶客，最新消息是南投縣觀光處宣布在當地消費200元就可以參加抽獎，最高可獲得50萬元現金；宜蘭縣則將推出「住宿加碼送電子消費抵用券」、「消費滿額抽百萬名車」等優惠。

以下為《中時新聞網》特別整理出各縣市的振興券相關「加碼」最新進度，讓讀者快速掌握：

●基隆市：尚未宣布

●台北市：

◇透過台北通推出「台北熊好券」

◇「台北熊好券」採數位模式，含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種，份數超過100萬份，全整合於「台北通」，須抽獎才能領取。

◇下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QR Code，即可線上付券並完成消費折抵

◇9月下旬開放登記再擇期抽獎

◇合作商家在台北市估有近10萬家

北市推百萬份熊好券。(製圖/陳友齡)

●新北市：

◇新北加倍券，可以500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種限定份數

◇500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元

◇市場、夜市、旅館、觀光工廠與小型商業相關活動，還有相關抽獎方式，後續會說明

新北市將加碼推出「新北加倍券」。(取自侯友宜臉書)

●桃園市：推出「6＋1」振興計畫。包括：

◇「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單

◇7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3

◇Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一

◇擬推數位綁定5倍券加碼1000元，鼓勵來桃園消費

◇數位券部分結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，桃園會加碼1000元以上優惠，細節將待數位振興券出來以後搭配

◇結合22觀光工廠推「加倍購」

●新竹縣：擬加碼振興五倍券，可能含抽獎活動，內容研議中。

●新竹市：計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：

◇市長盧秀燕預告將推出全國最大振興券的加碼活動

◇將在10月左右公布振興政策

◇搭配台中購物節規劃方案

◇今年台中購物節將再送豪宅頭獎

●南投縣：

◇擬推消費200元，憑發票即可上網登錄，就有機會贏得大獎

◇縣府整合觀光產業界，推出周周抽出1位10萬元現金得主；縣府加碼2次抽大獎，每次抽出50萬元、30萬元、及20萬元等現金大獎，2次抽獎時間分別在溫泉季及南投燈會，還有電動機車、智慧型手機等，所有獎品總價值達1000萬元。

●彰化縣：

◇縣政府將盤點現有資源，積極研商加碼或優惠方案

◇北斗鎮長李玄提出鎮民每人普發500元紓困金計畫，獲得代表會表決通過，預計全鎮3萬3350位鎮民受惠，預計9月中旬分3天發放

●雲林縣：

◇規劃10%現金回饋方式來刺激消費，只要來雲林縣消費，憑發票就可在指定地點直接領取10%現金回饋。舉例來說，只要來雲林縣消費500元就可以獲得50元現金回饋，消費1000元就可獲得100元回饋，每人最高可以換回500元的現金回饋

◇消費達一定額度可抽百萬名車

●嘉義縣：正研擬相關方案及補助鼓勵在地消費

●嘉義市：

◇加碼普發每人現金2000元

◇普發對象為110年8月24日，含24日當天以前設籍嘉義市民眾，日期待定。

◇會搭配「2021嘉義市購物節」、「600元嘉遊金」等優惠活動，來拚經濟、搶商機，促使嘉義市產業快速復甦，發放的辦法還在研議中

行政院振興券即將推出，嘉義市長黃敏惠宣布，嘉義市再加碼普發每人現金2000元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

●台南市：

◇搭配購物節抽獎3輛車

◇搭配台南購物節，擬推抽大獎，去年大獎有2戶輕豪宅，今年鎖定1戶3房豪宅。

●高雄市：

◇推出加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，細節仍在規劃中

◇市長陳其邁透露，1000元的高雄券是每張50元，攤商比較好用，也能幫到「艱苦人」

●屏東縣：振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，「秘密武器」規劃中

●台東縣：

◇尚未宣布

◇太麻里鄉公所發放2000元振興禮金

●花蓮縣：尚未宣布

●宜蘭縣：

◇推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」加碼振興觀光方案

◇分別是「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「景區展館門票優惠」

◇住宿加碼送電子消費抵用券：縣政府與在地的合法旅宿業者合作，遊客只要持五倍券在宜蘭入住1晚，將加碼贈送電子消費抵用券最高每房1000元（雙人房500元、四人房1000元），可至縣內配合的觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家折抵消費，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

◇食宿遊購5折起：整合縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，配合五倍券推出組合優惠，最低可享有5折優惠

◇消費滿額抽百萬名車：規劃串聯縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，遊客在店家消費，除能享超值優惠，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動

◇趣遊宜蘭-團體旅遊補助：邀請團體旅客前往宜蘭指定地點，包含轄內的合法觀光工廠、領有農業主管機關核發許可登記證的休閒農場、夜市以及到轄內原民鄉住宿、DIY體驗、餐食等，至少參與2項並進行2天1夜行程，將補助旅行社每人500元

◇景區展館門票優惠：遊客在宜蘭縣消費，縣轄的風景區將提供門票優惠。

宜蘭縣政府將配合中央的五倍券推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」五項加碼振興觀光方案。（胡健森攝）

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●金門縣：

◇金門縣府「5+3」普發5000元紓困金，首波有4類人免申請，約3.3萬人已經於8月30日直接入帳

◇另再加發3000元振興券，規畫搭配100元小面額，並對單一商家核銷上限金額設限，以保障中小型店家，將在疫情再趨緩和後發放

◇外籍配偶及今年7月20日設籍金門縣者，9月1日起也能申請5000元紓困金

●連江縣：尚未宣布