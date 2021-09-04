新北市都更處推動的「永和大陳社區更新單元5、6、7都市更新案」公辦都更招商案結果出爐，3個更新單元全數都有廠商投標，全壘打，新北市城鄉局表示，本月將展開資格審查，下個月評選，預計年底前可完成簽約。

新北市城鄉局長黃國峰表示，永和大陳社區公辦都更的推動，一直是市府重要政策，本次公告招商大陳單元5、6、7位於環河西路二段、保福路三段、保安路及文化路所圍範圍，基地面積達3.25公頃，更新完成後將為永和地區的河岸景觀帶來新風貌，也會大幅提升當地的生活機能及環境品質。

新北市都市更新處長張壽文表示，本案於今年3月中旬第1次招商未果，便全面檢討並主動拜訪具都市更新經驗廠商，聆聽各界意見及調整招商條件。

張壽文表示，市府修正委託技術服務費用得列入共同負擔，另外過去條件投標業者負債比不能大於公司資產，但台灣營造多數都是借錢投資，這次彈性調整財務能力資格改為總負債比不超過總資產9成，放寬條件盼能招攬具整合能力廠商投標。

都更處總工程司李擇仁也說，過去各單元獨立作業，但為了增加業者調度方便，這次招商也開放業者可將鄰近單元合併更新，增加誘因，也允許業者組成團隊投標。

張壽文表示，這次這次有數家廠商踴躍投標，代表市府招商條件合理且方向正確，後續市府將會以更嚴謹、公平、公正的態度積極籌辦綜合評選，儘速選出優質的更新事業實施者。