「只要用心就能見到成果！」台中市政府積極改善地方交通，位於烏日區五光里環河路一段862巷中興三號橋，初期設置簡便經長期使用，整體橋梁安全性不足；建設局啟動老舊板橋優化作業，重新拓寬截角並設置連續性護欄，提升行車安全，現已完工通車，用路人再也不必為車輛轉彎傷透腦筋。

建設局長陳大田指出，中興三號橋工程處為跨越水利中排板橋，早期民眾為通行需求搭建長6公尺、寬約3公尺的簡便板橋；隨著附近工廠貨車長期使用，板橋的橋頭處嚴重磨損，護欄表面也因車輛行車角度不足產生破損情形，車輛行駛極為險。

「舊橋新生，安全又好行！」陳大田說，感謝在地民代積極奔走、強力爭取，建設局投入30萬元經費重新拓寬截角，亦設置連續性護欄防止行人墜落，拓寬處路面鋪設瀝青混凝土，大幅提升行車安全。

陳大田強調，這次工程鄰近中投西路、環河路一段、台中軟體園區、大里仁愛醫院等區域，是地方居民經常使用的要道，施工期間橋梁封閉需改走替代道路中興二號橋，感謝民眾配合施工期間改道，亦感謝水利局與自來水公司配合施工前管線遷移，使工程順利完成。