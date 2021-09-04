你覺得牙齒痛，檢查多次沒有蛀牙，卻找不到原因嗎？先別急著拔牙，有可能其實是三叉神經痛！中醫師張賜興指出，三叉神經痛常被誤診為牙痛，患者尋求牙醫師治療卻找不出病因，有些患者拔了牙齒，症狀仍不見緩解，長期受到疼痛折磨，影響生活品質，甚至還可能引起憂鬱症！建議應找信任的醫師針對病因來做診斷治療，若不確定病因，可尋求第2位醫師做診斷。

●常被誤診為牙痛、頭痛、眼睛痛 三叉神經痛誤診率高

三叉神經痛被誤診為牙痛的案例不在少數，張賜興舉例，他曾收治過1名年約60歲的婦人，一開始覺得自己的後方臼齒痛了2年，期間看過內科、牙科，都被診斷是牙齒問題，便把牙齒拔掉了，但該名婦人發現拔牙後沒有好轉，疼痛感仍存在，所以開始吃西醫給予的消炎止痛藥物，吃藥後雖能暫時緩解症狀，但藥效過了就感到疼痛。如此反覆了2年，且該名婦人正逢更年期，失眠、身體燥熱等症狀頻繁，長期下來導致開始出現憂鬱症狀。

張賜興表示，三叉神經是從頸部、臉部到頭部，順著上顎、下顎及眼睛部位共有3條分支，痛起來有如針刺、刀割或電擊，且1天會發生好幾次連續疼痛。由於不容易診斷，導致誤診率高，經常被拔了牙才發現不是牙痛，另外也有部分患者是出現眼睛痛或頭痛症狀。

正確診斷方式是觸摸患者的頸部、耳後、耳前、太陽穴等位置，若稍微按壓就會疼痛，代表是三叉神經痛。

(圖/NOW健康提供)

三叉神經痛好發於中老年人，且通常都是單側臉頰疼痛，張賜興解釋，這是由於肌肉、筋膜緊繃，造成神經受到壓迫，通常發生於長期熬夜、身體燥熱、火氣大、壓力大、有便祕痘痘、容易緊張、有代謝性疾病的人如三酸甘油脂、膽固醇、血壓或血糖過高等，有上述習慣者，肌肉也會較一般人緊繃。

●中醫治療以推拿將疼痛神經復位 緩解肌肉神經緊繃並降低副作用

西醫治療三叉神經痛通常給予消炎止痛藥或抗癲癇的藥物，前者治標不治本，後者則有部分人會出現藥物副作用的過敏反應；或可能採用手術治療，但手術風險高，較不適合年紀大或有其他疾病的人。

張賜興說明，中醫治療會先以推拿整復術將錯位的頸椎復位，將受壓迫的神經回歸正確位置，其次是採用針灸治療，搭配內服中藥材，以辯證論治的方式給予適當藥物，一般會先給予清熱消炎的藥物如舒筋活血湯、柴胡清肝湯等。

該名婦人透過朋友介紹由中醫師張賜興治療，經過上述療程後，已有些微緩解，但症狀仍在，因此採用加強版的針灸「小針刀」療法，其針的粗度較一般針灸粗一些，主要針對穴位、疼痛點和經絡、肌肉緊繃處進行放鬆，如同穿小一號的衣服撐得很緊，用小針刀刺破一個洞，該處會覺得緊繃感緩解一些，再透過身體的自癒力便會好轉，該婦人經過1周1次，共5次的小針刀療法後，已好轉8成，後續改為兩周回診持續治療，終於擺脫三叉神經痛的困擾。