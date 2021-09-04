員警聞訊表示：「來上車載你回家」！少年又驚又喜，對於警察的協助感激不已。（警方提供）

「找不到回家的路，該怎麼辦？」台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員李佳融、郭欣衡，日前執行夜間巡邏勤務，於文心南路與文心南五路巡簽時，見1名少年神情疲憊呆坐於加油站旁，員警主動上前關心；原來是少年迷途找不到回家的，警方貼心連人帶車載少年返家。

孫姓少年向警表示，自己是高一新生，開學首日獨自從北區家中騎單車上學，未料放學欲返家之際，天色已昏暗，繞來繞去竟然騎到人生地不熟的南屯區，因體力耗盡，想改搭公車回家，礙於腳踏車不知道放置何處？只好在加油站枯等想辦法。

員警聞訊表示：「來上車載你回家」！少年又驚又喜，對於警察的協助感激不已。 孫姓少年說，他因父母工作忙碌無法接送上下學，為了讓父母安心，自告奮勇表示可以自己騎車上學，當天從北區家中出發順利到校，放學時因白天和夜間街景有所差異。

加上開學第一天上學，對路線不熟悉，像鬼打牆一樣不斷在南屯區徘徊，又累又渴，本想搭公車返家，但心愛的腳踏車不知道怎麼處理，只能騎到雙腿無力在加油站小憩，恰好遇到熱心的巡邏員警經過，這才知道少年的窘境。

員警二話不說將腳踏車扛上巡邏車，允諾載送少年返家，少年一臉不可置信，頻頻低頭感謝。員警笑問少年明日是否還要再挑戰一次騎車上課；少年害羞地表示今天運動量已足夠了，還是搭公車，快速又輕鬆。

南屯所長江松泳表示，警方為民服務本就是從警準則之一，對待需要幫助者應有同理心，就像對待家人一般，責無旁貸。也提醒民眾多多注意孩子的狀況，盼大家都能開心出門，平安回家。