Again Pistons plan is to negotiate a contract buyout with the DeAndre Jordan and allow him to become a free agent sources tell ESPN. In that scenario the Lakers will be a serious contender sources tell ESPN. https://t.co/WjbY2ch41h — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3 2021

該發生的交易還是發生了！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基4日爆料，籃網把狄安卓喬丹、4個未來次輪籤與578萬美元現金送到活塞，換回歐卡佛與敦布亞，順利清出4700萬美元薪資空間，隨即跟重新復出的艾卓吉完成1年260萬美元簽約。

上季逐漸掉出籃網輪替之外的狄安卓喬丹，早就成為籃網想要交易或買斷的對象之一，如今順利被籃網交易到活塞，預計很快就會遭到活塞買斷，等到通過48小時澄清期間，將有很大機會加盟湖人，代表湖人又要增添一名老將壓陣了。

反觀今年4月突然宣布將因心律不整問題提前退休的艾卓吉，最近通過所有醫療測試，確定可以重新延續自己籃球生涯，上季他才幫籃網打了5場例行賽，如今重新回到籃網懷抱，預計將跟布雷克葛瑞芬、米爾沙普共同分擔內線中鋒工作。

「我在今年4月宣告退休，主要是因為當時考慮我的健康問題，但最近接受醫療測試結果顯示，我可以完全健康重新回到球場了，」艾卓吉表示，「我很愛自己待在籃網的短暫時間，也很興奮可以重回籃網，全力爭取下個球季的總冠軍。」