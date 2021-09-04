43歲女星林子瑄（前藝名：林芷萱、林子萱）因長相與台灣第一名模林志玲相似，被封為「小林志玲」，2011年她與劉至翰結束3年婚姻，兩人育有一子。近日媒體報導林子瑄努力瘦身，希望有望復出演藝圈，又問她是否憧憬婚姻考慮再婚？她大方表示此生已無結婚計畫，自稱反正也更年期了，一個人生活反而更逍遙。

林子瑄過去曾演出《戲說台灣》單元劇，近年則曾參與《世間情》，過去她有過兩段婚姻，19歲時生下大兒子，後來2006年與補教名師楊正結婚，1年後告終，2008年她閃婚嫁劉至翰並再生一兒，10年前卻黯然宣布離婚，當時外傳疑和第三者介入有關，林子瑄更在臉書意有所指寫下：「謝謝你，勾引我老公…」。

林子瑄成功瘦身14公斤，打算重回演藝圈發展。（圖／中時資料照片）

林子瑄和劉至翰當年離婚主因眾說紛紜，除了男方跟別的女子過從甚密外，劉至翰則澄清是兩人價值觀不同，林子瑄覺得在台灣能拍戲賺錢為何不賺，不肯讓劉至翰去大陸工作，雙方才產生口角。而劉至翰離婚後2013年與Vivian梅開二度，2019年劉至翰二度離婚，Vivian聲明中提到：「劉先生也已經有了更好的選擇」，林子瑄被問此事不願正面回應，僅表示：「不知道要說什麼」。

據《鏡週刊》報導，林子瑄淡出演藝圈7年，為了養家改從事直播業，因身體出問題胖了15公斤，更年期因此提早降臨，最近她因新冠肺炎疫情影響原本工作，打算復出演藝圈，為此已經成功瘦身14公斤，至於感情方面，她承認身邊不乏追求者，但她已經沒計畫再結婚，直言因更年期也無法懷孕了，保持現在單身狀態生活比較開心。

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