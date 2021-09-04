原僅6公尺路段擴寬至10公尺，工程日前完工提升民眾通行安全。（台中市政府提供）

北屯區橫坑巷為通往中正露營區及大坑登山步道的主要通行道路之一，台中市政府建設局辦理「北屯區橫坑巷(皇太子店至夜學土地公廟前)計畫道路開闢工程」，將原本阻礙交通視野的民房拆除，並將原僅6公尺路段擴寬至10公尺，改善會車不易與交通視線阻礙等問題，工程日前完工提升民眾通行安全。

「花小錢、做大事！」建設局長陳大田說，這次施工路段轉角處原有1棟民宅，公車需於道路寬度僅有6公尺的路段行駛，非常危險，感謝地方民代積極協調下完成用地取得，地主同意建物拆除並提供土地同意書，使原建物土地當做道路使用。

陳大田指出，雖然疫情期間雖無法露營烤肉，市長盧秀燕仍持續推動各項建設，讓喜愛登山、露營等戶外活動的民眾在疫情過後擁有友善的通行環境。

陳大田表示，這次工程經費約237萬元，道路改善長度約55公尺，將原有道路拓寬至10公尺、設置30公尺長擋土牆，並協調管線單位遷移桿件，完成地方民眾多年期待。