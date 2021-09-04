長榮航空累計3機師突破性感染，其中1人還傳染給兒子，引起家戶感染，指揮中心也高度懷疑這波可能是Delta。對此，精神科醫師潘建志呼籲，應該要火速給所有在一線的工作人員打第三劑疫苗，建立起人肉防火牆，畢竟Delta已攻破國門多次，但台灣是沒那麼多好運氣，總能一一鎮壓住。不少網友看了忍不住怒批，打疫苗還是有可能確診，還是有可能傳給別人，整件事情的重點應是，這群人應要學會自律！

潘建志昨在臉書發文說，長榮航空又多了2位機師確診（案16119與案16120），2人都打過2針AZ疫苗，為突破性感染，指揮中心懷疑是感染Delta變異株，而機師小孩、一名高中生也確診，導致學校停課，2000多人需要接受採檢。

潘建志表示，台灣要加嚴機組員檢疫的規定，但更快的做法就是利用庫存的40萬劑莫德納疫苗，火速先給機師、機組員施打第三劑疫苗，再擴大給必要的一線人員，建立環狀接種的人肉防火牆。

潘建志指出，第一環被攻破兩次，第二環則被攻破一次，如果把屏東那次的群聚案件也算進去的話，Delta其實已攻破國門多次，台灣是沒那麼多好運的。「為應對Delta突破性感染，建議指揮中心讓第一線工作人員打第三劑，最好混打mRNA疫苗。」

潘建志也說，他今年六月初已經打完第2劑AZ，他很樂意接受混打第三劑mRNA疫苗的人體實驗，也能自己寫成個案報告，這應該有國內的期刊接受吧？

針對醫師呼籲讓機組員先打第三劑疫苗，部分網友表示支持，讓高風險的人建立更完整的保護力，但也有網友認為，打過疫苗仍會傳染給別人，所以即便機組員打了第三劑疫苗，發病後還是有可能會傳染出去，最重要的應該是這群人要自律，好好遵守相關的防疫規定，畢竟先前也傳出有境外移入個案混打3劑疫苗仍確診的例子。

不少網友則留言檢討機師的行為很不負責任，明知自己是感染風險較高的職業，卻心存僥倖、毫無警覺性，不把相關的防疫規定當作一回事，只能說就算他們打過疫苗，還是不該縮短隔離檢疫的時間。也有網友不滿地說，又是機師，還已經家戶傳染，台灣的政府官員都是恐龍嗎？怎麼永遠學不會教訓？