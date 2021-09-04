華盛頓國民隊的「疫苗令」是玩真的，他們8月下令球團所有職員工都必須在時限內繳交接種至少一劑疫苗的證明，否則就予以解約。球團副總裁鮑伯布恩(Bob Boone)拒絕接種疫苗，因此選擇下台！鮑伯布恩的兒子艾倫布恩(Aaron Boone)就是紐約洋基現任總教練，身為洋基教頭，艾倫布恩早在3月就乖乖接種了疫苗。

鮑伯布恩今年73歲，他2005年開始任職於國民高層，雖然不接受疫苗是個人選擇，但已經危及他們的工作。美媒《The Athletic》報導，國民隊還有兩位球探不肯接種疫苗，他們將不會獲得續聘。

根據《華盛頓郵報》，國民隊的疫苗令於8月中下達，要求員工在9月15日之前繳交疫苗接種證明，或是個人信仰與健康狀況不允許打疫苗的證明。球團聲明：「身為一間公司，我們有維護大家安全的責任。」這是來自最高層級的命令，即使鮑伯布恩身居高位也沒有特權。不過國民球團的疫苗令不包含球員，被命令限制的只有職員工。

芝加哥小熊隊總裁霍耶(Jed Hoyer)、總教練羅斯(David Ross)本周雙雙確診新冠肺炎，將被隔離至少10天並找人暫代職務。兩人都已接種疫苗，目前只有輕症。名人堂投手史莫茲(John Smoltz)也堅持不打疫苗，他目前是大聯盟與FOX體育球評，被迫遠端上班，不得到現場工作。