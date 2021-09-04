食藥署2日發布新聞稿及照片表示正辦理民間捐贈首批輝瑞(BNT)BioNTech COVID-19疫苗檢驗封緘工作。（食藥署提供）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

首批BNT疫苗2日抵台，雖裝箱外觀上原有的「复必泰」布條消失，但根據食藥署提供的照片顯示，包裝盒的貼紙上仍有「复必泰」字樣，疫苗瓶身的中文標示也都是簡體字。對此，網友直言：「我們只在意有沒有效，只有某些政客才在意什麼簡不簡體字的！」

首批BNT疫苗2日抵台，裝箱外觀上原有的「复必泰」布條消失，永齡基金會執行長劉宥彤解釋，在德國因廠商宣傳慣例，會張貼非捐贈單位向政府說明字樣，但事先並未告知，因此要求抵台移除。

針對移除布條是否違法的問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會中表示，移除布條是否違法，由海關認定。台北關務署則表示：「移除字條乙事，海關不得而知，亦無從處分。」

雖箱外「复必泰」布條遭移除，但依衛福部食藥署後來公布的照片顯示，疫苗包裝盒及瓶身仍有「复必泰」字樣及簡體字標示，引發熱議。網友紛紛在臉書相關新聞連結下留言：「我們只在意有沒有效，只有某些政客才在意什麼簡不簡體字的！」「趕快來比較重要，簡體字有什麼關係嗎？」「在意包裝的就不要打」、「希望18-22的很在意！就別打了！」「只要是原廠有何不可」、「我真的不在意什麼字，給我打就好了」、「為了人民健康有差嗎？自己沒本事買不到了，別再帶風向搞分化了」。