中央流行疫情指揮中心今（3日）宣布，2名機師打過劑疫苗仍突破性感染Delta病毒，即日起至9月9日桃園市進入「強化二級警戒」，加強相關防疫規範。由於這個月將迎來中秋連假，消息一出使網友擔憂連假恐成防疫破口的聲量進一步攀升。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友擔憂中秋連假恐使疫情爆發的網路聲量，隨著中午桃園市率先宣布連辦19年的「中壢萬人封街烤肉」活動取消，受到網友關注後，相關聲量開始快速竄升。

指揮中心下午在記者會上宣布，再增加2名機師突破性感染，其中1名機師已傳染目前讀高職的小孩，由於小孩有到校上課，避免擴大感染也立刻將桃園市升級至「強化二級警戒」，集會活動人數上限降為室內50人，室外100人；實施賣場與超市人流管制；禁止開放探病、探親。

對於中秋連假即將到來，又再傳機師染疫的消息，網友都擔心是否又會造成本土疫情大爆發，留言「中秋連假後火山爆發」、「中秋連假真的要好好留意」、「才剛滅完火，又有火要燒起來，中秋連假沒失守才怪」，甚至有人喊話應該直接「取消中秋連假」。

對此，許多縣市也紛紛加強防疫政策，因為機師染疫首當其衝的桃園市，市長鄭文燦表示，將採用最高標準防疫，全數取消桃園中秋節相關活動，包含各社區的烤肉、集會、唱歌等活動。新北市長侯友宜也立刻宣布不開放河濱烤肉，台北市則表示將在下週二討論後公告。

分析說明 ​

資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路正負評比」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。