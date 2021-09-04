維持身材適量吃

知名美式賣場好市多，因為多元又獨家的商品，加上優於市面的價格，即使需要入會費，仍受到許多台灣民眾喜愛，賣場從昂貴家具到生鮮食品樣樣有，其中零嘴點心更是許多家庭購物必逛。

隨現代人健康意識提高，吃進過多零食以及脂肪，容易造成肥胖，連帶造成多種慢性疾病，不過挑選正確的飲食，控制攝取熱量，其實也能解嘴饞，又吃得開心，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理出好市多零食點心區中，標註「每份200卡以下」商品，下次去採買時，不妨試試看這些健康又美味的新選擇！

NO. 10GHIRARDELLI 黑巧克力綜合包

其實成分單純巧克力對人體有好處，營養師YouTuber Ricky就提到，裡面的類黃酮其實能抗發炎，只是市面上太多加糖與口味變化，徒增熱量卻稀釋可可脂濃度，但這款綜合巧克力濃度有60%、72%、86%三種，每份熱量約58至66卡，Ricky建議可挑後兩者吃，雖然油脂含量高，但相對於其他油，可可脂是比較健康的來源，適量取用能減輕壓力，當作減肥期間的小獎勵。

NO.9珍珍 燻烤魷魚絲

使用北海道魷魚作為原料，加上德國櫸木煙燻烤製因此味道很香，不僅可滿足嗅覺，條絲狀咬起來也有嚼勁，口感也到位，咀嚼後會先散發鹹接著淡淡甜，夠你肚子餓的時候來一點止饞。

一份僅60大卡，可以直接拿起來吃，也能學吃貨網友，放進烤箱加熱，讓香氣更散發，看球賽或是追劇都很適合。

NO.8科克蘭零脂希臘式優格

相信有在健身重訓的人，冰箱都會常備無糖優格，補充蛋白質來源，好市多這款零脂無糖的希臘優格，就受到很多健人喜愛，一份有兩大罐可以吃好幾餐，一份181公克共102卡，內有五種活菌，濃稠的口感在嘴中蔓延，可以止住你嘴癢想吃甜食的時刻，除搭配果醬、蜂蜜調味，也可買冷凍莓果增加咀嚼時的豐富度。

NO.7MOTHER EARTH 金黃椰絲燕麥棒

來自紐西蘭的品牌，屬於口感鬆軟的燕麥棒，讓人有種在吃糕點的錯覺，但其實每份只有186卡，吃起來有淡淡的椰子香，甜度剛好不會太有負擔，很適合上班上課最是會睡到最後一刻，沒時間買早餐的人帶在身上，餓得時候來一根補充能量，讓你不會血糖過低，不過近期在好市多不是每一間都有賣，可能要碰碰運氣了～

NO.6健司 健康時刻蘇打餅

主打不添加亂七八糟的人工添加物、香料、膨脹劑等，平均每份95大卡，餓得時候吃一包，細嚼慢嚥配上一杯咖啡，就會有飽足感上來，除了原味還有金黃起司、奶油胚芽也是人氣口味，被網友稱作上班必備，健行登山也會丟一包放到包包裡，不過也因為很容易一包接一包，小心不要吃太多，攝取過多鈉跟脂肪喔！

NO. 5健司蔬菜脆片系列（纖三薯、雙脆菇）

纖三薯用黃、紫、橘地瓜，使用低溫油炸不破壞營養素，重點成分單純沒有另外加糖，每份20公克97大卡，買過的網友評價「厚實不油、原味好吃」。

脆雙菇成分也只有油、麥芽糊精跟鹽巴調味，每份35公克約能裝一小盤，份量不少但只有154大卡，可拌在生菜沙拉很涮嘴，提醒您可別貪嘴，因為一大包吃下去絕對爆卡，再怎麼健康的零食也要適量！

NO.4Granola House 綜合纖脆燕麥棒

用澳洲燕麥烘焙製成，一盒有紫薯、杏仁芝麻跟巧克力共3種口味，每份熱量145-163大卡，口感是屬於酥脆，很像餅乾又有燕麥香氣，吃起來不甜膩，屬於沒有罪惡感的零嘴，就有上班族網友表示趁休息時間吃一根配上大量開水，中午就不會狂吃便當，吃下多餘熱量，另外當早餐配咖啡也是不錯的選擇。

NO.3WEIDER 威德清涼果凍

深受許多忙碌上班族與運動員喜愛，強調可以迅速補補充能量，一包約兩根香蕉熱量共180大卡，很適合在運動前後，或是沒時間吃飯時，當作快速補給品，重點是整份零脂肪，適量飲用超OK，許多網友表示「騎車吸食很好用」、「大考時太緊張吃不下當早餐」、「環島時每天都來一包」不過也有不少人提醒不能止飢，解嘴饞吃比較適合。

NO.2NESTLE 雀巢纖怡草莓穀物棒

在好市多健康零食中，穀物棒討論度相當高，網路聲量前三名就佔了兩名，其中雀巢這份主打每份僅有87大卡的草莓穀物棒，不僅適合草莓控品嚐，裡頭也有蔓越莓果乾、草莓乾以及膳食纖維，增加咀嚼口感，讓你細細品嚐不會一下爆衝狂吃，吃下肚後可維持飽足感，由於口感偏甜，碳水量偏高，減醣者需注意。

NO.1Nature Valley 天然谷 綜合口味燕麥棒

主打充滿全穀物高纖，沒有任何添加物，使用200％燕麥製成，口味有楓糖、巧克力跟蜂蜜，選擇多樣又美味，揮別你對健康食物不好吃又沒味道的刻板印象，適合上班來不及吃早餐時品嚐，把下午茶珍奶取代成燕麥棒，還是運動前後補充熱量，平均每份194大卡，有網友補充捏碎跟豆漿或泡牛奶一起吃，也很美味！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年8月24日至2021年8月24日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『好市多每份200卡以下零食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」