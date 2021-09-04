【愛傳媒朱亞君專欄】像母親一樣厭棄男人，讓我變成了這樣奇怪的物種。

寶瓶ISLAND文學線來到第310本了，也迎來了沈信宏的第三本書。我還記得第一次在報紙上看到林榮三文學獎得主沈信宏的作品〈雲端的丈夫〉時的激動。

文章太寫實、太荒謬，充滿黑色幽默，嘲諷的程度直追昆汀塔倫提諾。作為數位社群時代下的媽媽們，讀來一定一手拭淚、一手擊掌、一手想去廚房抄把小刀⋯⋯（多一隻手是因為激動到手都不夠用）

後來寶瓶出版了他的第一本書《雲端的丈夫》，有很大一部分以女人的女人視角，直探婚姻荒原。書的末尾，暗藏著男人的黑洞：我的家其實是鬼屋。

沒有說透的鬼屋，信宏寫了十個「家醜不可張揚，所以我們將一切的醜陋帶回家」的短篇，十篇殘酷鏡像，那些我們生命中難以言說的，構成了他的第二本著作：《歡迎來我家》。吳曉樂和盧郁佳分別寫了兩篇超好的序文推薦。

那些「親愛家人」背後，髒的臭的、不堪聞問的、潮濕陰騭暴力的裂面，始終都是沈信宏關注的焦點，從《雲端的丈夫》，延伸到《歡迎來我家》。挖土機不斷向內心開挖，這一次徒手挖心，沈信宏把自己解剖了。

「像母親一樣厭棄男人，讓我變成了這樣奇怪的物種。」

《成為男人的方法》以遭父親遺棄的兒子為始，當他也成了父親，跟著孩子天真學步，突然他回望：甚麼是男人的樣子？他生命沒有這塊拼圖。「像我這樣一個陰柔的男子」，遲遲不能長成堅硬粗野的男子，怎麼在蹣跚的人生路上，模模糊糊揣摩父親的模樣，為自己重生一次。

作家謝凱特在推薦序中寫著：「這或許是一本哀悼之書，哀悼沒有父親的，那失落的一塊自我的拼圖。更是信宏轉過身，對著背後遙遠的陰影，一次勇敢的凝望。」

我很喜歡這段話，也推薦這本《成為男人的方法》。9月2日上市。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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