【愛傳媒陳朝平專欄】舉重女神郭婞淳代表東奧選手，在總統府的「趴踢」上致詞，哽咽表示，謝謝所有選手無所畏懼站上舞台，用非常拚的拚勁，在疫情之下，帶給大家有那麼多的力量跟希望。

聽完郭婞淳的這番話，不知道蔡英文和她旗下的官員會不會感到一絲羞愧？疫情期間，高高在上的官員們，用非常拚的拚勁，阻止國際疫苗進口，用非常拚的拚勁，卸責搶功，和老百姓搶打疫苗，他們何嘗帶給老百姓力量與希望？

郭還說，時間不會停止，也不會辜負持續努力的人，希望國人持續支持選手，讓世界看見台灣。其實，國人從來不關心也不支持運動選手，直到選手讓世界看見他（她）！

郭婞淳心裡，清楚極了！當她苦練舉重時，無人聞問，當她為家中困頓的經濟，持續努力時，無人聞問。

如今，郭婞淳東奧奪得金牌歸，寵愛集於一身，她的琴藝被媒體「發覺」了，她身穿晚禮服的風姿，也被媒體「發現」了，她的一舉一動，一顰一笑，忽然都是那麼的美麗迷人。

再說，像民進黨這般持續鬼混、滿嘴說謊的民蠹，人民真能看見？真能看清？

作者為資深媒體人

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