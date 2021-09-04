【愛傳媒游文玫專欄】受到王俠軍邀請，文玫跟張理事長8月29日午後前往欣賞「明明白白—白瓷觀點．王俠軍」展覽。

這檔位於臺北當代工藝設計分館4F的展覽主題是「明白」，呈現王俠軍當代瓷器工藝發展之創新與思維。「明白」是探索的出發點，藉由剖析瓷工藝之不同層面，從王俠軍白瓷作品，體悟所隱涵之創意、工藝與詩意。

展品中美國流行音樂天后lady gaga收藏的同款作品《必勝》，一隻兔子高速騎重機奔馳，赫然在列。

本次展出藝術家王俠軍之白瓷作品，是歷時18年研發創新，突破了東漢末年迄今約1800多年以來，瓷器一成不變渾圓封閉腔體的單調造型窠臼，劃時代地開創出當代藝術創新格局。

「明明白白」展覽，藉由「工藝」、「人文」及「科技」等三個面向，明白當代瓷器工藝發展之創新與思維。

展出理念以「明明白白」為出發點，有幸透過王俠軍老師親自導覽，告白創作故事，敘事其從事工藝之心路歷，一路聽完王老師創作解密，深感王俠軍老師不僅具有才氣，更有股繞樑仙氣。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

照片來源：作者提供。

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