【愛傳媒黃珊珊專欄】我是出生在台灣的外省第二代，爸爸是湖南湘潭人，媽媽是河南開封人，跟很多外省人家庭一樣，成長過程跟軍人關係密切。

爸爸在通信兵學校畢業，中校退伍。家裡六個小孩中，大姊、二姊、大哥、二哥通通都是軍人，這除了受父執輩及家庭影響外，更重要的是那時候早早去當兵，才能減輕家裡的負擔。

最近阿富汗局勢變動，上遍了各大國際媒體版面，很多人也把阿富汗比喻成台灣，但我認為，台灣不是阿富汗，風土民情、歷史背景、政權脈絡都不相同，不過，看到阿富汗的變化，進而反思台灣在國際地位上更應該要「靠自己」，面對威脅時，我們要有自己的武器、自己的力量，就算是不同的族群，我們對於國家主權和保護台灣的決心應該團結一致，誰敢傷害我們的國家、我們的土地，就用力跟他拼了！

尤其在疫情期間，要特別謝謝所有的33化學兵，大熱天還是全副武裝，深入各個疫情熱區做消毒，使命必達，謝謝你們！

9月3日是軍人節，出身軍警世家的我，更能懂國軍對於保家衛國的盡心盡力，謝謝你們一直在最前線守護台灣，辛苦了！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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