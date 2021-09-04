周五公布的美國非農就業數據，表現不如預期，顯示勞動力市場復甦有阻礙。市場預期美聯準會將不會太早縮減貨幣政策刺激；美股主要指數偏軟，惟那指小幅上升。

周五收盤，道瓊工業平均指數跌74.5點或0.21%，為35369.1點。標普500指數跌1.5點或0.03%，為4535.4點。那斯達克綜合指數漲32.3點或0.21%，為15363.5點。

美勞工部報告指出，經季節調整八月非農就業人數增23.5萬人，為去年1月以來最小增長，大不如市場預期。同時薪資成長超出預期，顯現在疫情衝擊下，求職者可能選擇放棄就業，讓雇主更難以招聘員工。

蘋果上漲0.42%。報導稱蘋果計畫推出蘋果車(Apple Car)，正在拜訪日本和南韓的汽車製造商和電子公司，包括本田汽車和樂金電子等。

特斯拉漲0.16%。該公司將電動皮卡Cybertruck生產時間推延到明年底，2023年底才會量產。（編輯整理：張朝欽）