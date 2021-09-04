火影粉注意，進入木葉忍者村的機會就在這裡！日本一樂拉麵插旗信義威秀，從排隊人潮就可以看出一樂拉麵的人氣有多高！總是在 IG 看到別人在打卡，卻沒時間到現場朝聖？蜂狂總部之激推特派員出任務！一日特派員深入一樂拉麵，你想知道的資訊絕對都在這裡！ Beemen蜂報YT 最新企畫【蜂狂總部之激推特派員】，將由一日特派員深入調查所有好吃好玩的美食店家，記得訂閱 Beemen蜂報官方YT，更多好吃好玩的美食地圖就在【蜂狂總部】等你來收藏！準備好要進入木葉忍者村了嗎？激推特派員出動！

一樂拉麵起源於動漫火影忍者中，真實出現的拉麵店，而一樂拉麵完整還原了各項場景，以及故事中各位角色最愛吃的餐點，今日的一日激推特派員就是格格，一入座就被卷軸菜單給吸引，菜單上各項融入故事情節的餐點名稱，真的忍不住好想要全部點一輪！一樂拉麵就只有賣拉麵？動漫主題餐廳食物究竟如何？吃下來該不會是米其林天價吧？所有關於一樂拉麵你想知道的資訊都在最新一集【蜂狂總部】！快點訂閱 Beemen蜂報官方YT，更多激推特派口袋名單等著你！

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