在網路上吸引萬人追蹤的 JKF 女郎「璇璇兒」，目前在從事部落客、直播主工作，長相甜美的她，同時也有著一身姣好身材。上個月，她在 IG 貼出一張「綁馬尾、咬髮圈」的照片，露出性感的鎖骨、事業線，馬上累積上千人按讚。

身高 165 公分的璇璇兒，不僅胸前有料，下半身那一雙「白皙美腿」也是吸引許多腿控追蹤的主因，前陣子，她就因為一張模仿漫畫中「性感 OL」扶牆調整高跟鞋的造型，引發網友熱議。當時身穿窄裙露出性感美腿的她，也讓粉絲直呼：「如果妳真的當祕書，妳會害老闆沒辦法上班的」，足見她的迷人魅力。

滑遍璇璇兒的個人頁面，可以發現她的臉蛋和穿衣風格都十分甜美，不僅如此，她也經常在限時動態分享直播時與網友們的互動，從影片中便可清楚聽見她「嬌柔」的聲音，搭配略帶撒嬌的可愛表情，也難怪能讓大批男網友心動啊！

不只擁有一雙深邃電眼，璇璇兒的笑容也是燦爛又溫暖，但偶爾又會畫風突變，驚喜曬出讓人鼻血直流的性感辣照，各種「D 杯北半球、事業線、側乳」等造型，她都能靠著惹火身材完美消化，再加上一雙誘人美腿，畫面性感又唯美。

此外，個性大方的她，只要買到、用到、吃到好東西，也都會不藏私的和網友分享，不吝於將自己平時的生活展現給大家，在粉絲、觀眾、網友們面前也總是散發著可愛俏皮的魅力，因而漸漸累積出一批死忠的粉絲追隨。

(本文由 JKF 提供)