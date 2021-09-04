家住台南的鍾姓男子經朋友介紹到桃園找工作屢遭打槍，最後身無分文挨餓多日，為想吃一頓飯，晚間步行在路上時見一名妙齡女獨自坐在車內，竟強開車門借錢，遭到女方拒絕後突抓狂，闖入車內像要搶皮包，女方欲逃出車外還遭狂扯頭髮遭猛咬手拖回車內，得手234元後，立刻跑到超商花70元買熱食果腹，法官考量他因挨餓才起盜心情有可原，但女方身心受創甚深，減刑後判他2年7月，仍可上訴。

根據判決書記載，鍾姓男子年僅23歲，因朋友介紹而自臺南前來桃園謀求工作，因尋覓工作過程不順利，身上現金花用完畢，為購買食物充飢，於民國109 年3 月5 日晚間8 時20分許，徒步行經桃園市平鎮區某巷內，見一名妙齡女將自用小客車停放在路旁並獨自在車內，竟當場開啟駕駛座車門，藉口向高仟柔借錢。

該名女子見狀嚇壞立刻拒絕，未料鍾男卻餓瘋了，當場將女子推向副駕駛座，再進入駕駛座並關上車門奪取手提包，且徒手抓住女方雙手並拉扯其頭髮。女方抗拒下伺機打開副駕駛座車門準備逃離，鍾男又抓住女方頭髮，將她拉回車上，但女子緊抓皮包，鍾男竟張口咬右手，至使女方無法抗拒，隨即取走置於手提包內之黑色長夾。然後才打開駕駛座車門離開，並謊稱「別靠近我，我有刀」後徒步離去。

法官調查，女方在封閉狹小之小客車內，其行動自由已受侷限，且不易向外求援。鍾男身高為178 公分，體重約78公斤，當他一進入車內後，旋即將女方從駕駛座推擠至副駕駛座，在準備逃離車輛時，又遭鍾男抓住頭髮而拉回車內。女方泣訴，「被告很大力，我覺得很難抵抗」。

但法官也查出，鍾男犯案時僅年紀23歲，坦承因朋友介紹而自臺南前來桃園 謀求工作，因尋覓工作過程不順利，身上現金花用完畢，為購買食物充飢才犯罪，情狀顯可憫恕。

法官審酌鍾男僅搶得234元，僅花用其中現金70元在便利商店購物，審酌女方有財產損失，身心亦受相當之侵害，但因被告因挨餓數日，鋌而走險犯罪且坦承犯行，減刑後判他2年7月，仍可上訴。