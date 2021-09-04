才剛結束治療痊癒出院進入防疫旅館進行21天隔離的林書豪，4日在IG秀出自己跟漫威電影「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕當年在暴龍奪冠遊行時的合照，除了強調自己與劉思慕之間擁有多年交情，更呼籲大家趕緊進電影院看這部漫威電影。

「我替劉思慕感到很驕傲，我們很多年前就認識了，看著他一路走過充滿磨練的旅程，以及必須全力克服的逆境，如今成為一名歷史性的拓荒者，且在歷史相當重大的時刻，」林書豪說，「很難找到合適的形容詞，來表達我所有想說的話。」

「繼續做你自己吧，兄弟！我已經等不及看到所有人進到電影院觀看所有你的辛苦成果，所有人今天都該去看一下『尚氣與十環傳奇』，你們絕對不會後悔的！」或許林書豪與劉思慕同樣擁有華裔身分，且有同樣奮戰歷程，才讓豪哥如此力挺。

現年32歲的劉思慕，是在大陸哈爾濱出生，5歲才移民到加拿大，大學時期就讀商學院，且曾擔任過公司會計，最後遭到解雇後，他在2012年決定成為一名演員，在多部短片、電影與電視劇跑過龍套，直到2016年演出電視劇「金氏便利店」才闖出名號，接著擔任「尚氣與十環傳奇」男主角。