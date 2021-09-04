PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

在九三軍人節這天，新境界智庫副執行長吳怡農表示，團隊做了民調，近6成的台北市民眾支持「男女有相同的國防義務」；若全面改善訓練內容，更有高達7成的市民支持「6個月到1年的義務性兵役」。消息一出，網友諷刺道：「要女生當兵？小心你女粉絲都跑光啊！」

吳怡農3日在臉書發文指出，這週團隊做了民意調查，發現近6成的台北市民眾支持「男女有相同的國防義務」；若全面改善訓練內容，更有高達7成的市民支持「6個月到1年的義務性兵役」。可見民眾對國家安全的重視、保衛家園的意願，都強烈而明顯。

此文一出，在網路引發熱烈討論，網友正反意見兩極激起論戰。有網友在PTT論壇留言：「要女生當兵？小心你女粉絲都跑光啊！」、「怡農女粉要崩潰了」、「農婦表示：」「你以為帥女性無條件支持你嗎」、「去街上宣傳女生出來當兵啦」、「顏色正確不會被女權出征」。

另外也有網友表示：「推，男女平權」、「男女平權本該如此」、「以後女性也可以說當兵的話題了，真好」、「好啊，我們也支持」、「你去跟蔡英文講啊」、「全國性議題，怎麼只民調台北市？」「你們黨的全部都先去當兵再說」。