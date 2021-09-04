浙江嘉善再生海綿廠火警深夜噩耗6人罹難。（網易）

浙江嘉興官方微信公號「嘉善發布」4日通報，浙江嘉善縣惠民街道嘉善雙傑海綿有限公司廠房3日16時06分起火。火警發生後，嘉善縣委、縣政府第一時間成立處置工作專班，全力開展火災撲救和現場搜救。4日凌晨搜救結束，6名失聯人員確認已死亡，涉事企業負責人已被警方控制，善後工作已同步開展。事故原因還在進一步調查中。

據報導，嘉興嘉善一廠房3日傍晚起火，現場濃煙滾滾，火勢凶猛，嘉善連發兩個火情通報，第一次3日晚上7：05通報，3日16時06分嘉善縣開發區（惠民街道）嘉善雙傑海綿有限公司廠房起火。嘉興市消防救援支隊組織相關中隊到場處置，火勢已控制，6名員工失聯，正在搜救中。事故原因正在調查中。

9月4日凌晨0：55，「嘉善發布」再發通報，6名失聯人員確認死亡，涉事企業負責人已被警方控制事故原因還在進一步調查中。

據報導，事情發生在昨天下午4點多，有多名網友爆料：「嘉善惠民橫涇這邊，好大的煙啊！火越燒越大了…」。事發現場視訊觸目驚心，「熊熊大火把整個廠房燒穿，易燃的海綿，似乎讓火越來越旺」「警方、消防等已經在現場進行救援，周邊還有很多群眾圍觀」「從遠處就能看見升起的黑煙，嘉善的半邊天都黑了！」

據天眼查顯示，嘉善雙傑海綿有限公司是一家專業的再生綿生產和加工企業，再生海綿是一種新型產品，由海綿下腳料經粉碎、攪拌膠水蒸汽高溫消毒壓縮成型，它的使用價值不亞於海綿，產品的彈性好，耐型好，無異味，並且生產成本比普通海綿低。再生海綿廣泛用於製作沙發、床墊、老闆椅、體育器材，如海綿體操墊、海綿健身墊、海綿摔跤墊、海綿汽車座墊等。