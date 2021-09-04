自小客車路口欲左轉，疑未禮讓直行的垃圾車，2車在路口相撞，還波及待轉區騎士。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區1處路口3日晚間10時10分許發生一起車禍意外！1輛自小客車左轉時，未禮讓直行的環保局垃圾車，2車相撞後，因撞擊力大，自小客車緊接著又衝到待轉區，像打保齡球般橫掃4名騎士，其中2人腳擦傷，1人被發現無照駕駛；警方到場，2車駕駛均未酒駕，初步研判是轉彎自小客未禮讓直行垃圾車釀禍。

三民二分局警方指出，該起車禍發生在3日晚間10時10分許，19歲的李姓男子駕駛自小客沿大順二路由北往南方向行駛，李男欲左轉建興路，被綠燈直行的環保局垃圾車撞到車尾後，又衝撞至機車停等區，導致4名騎士措手不及，當場被橫掃在地。

警消獲報趕抵，所幸4名騎士僅方姓男騎士和張姓女騎士腿部輕傷，但方男卻被警方意外發現年僅17歲，未成年無照駕駛，衰被撞還接罰單。

警方在現場對李男和駕駛垃圾車的46歲王姓男子進行酒測，雙方均未酒駕；李男聲稱自己是看到紅燈才左轉，因垃圾車對著他直衝而來，車尾被撞才波及騎士；警方初步判定，李男左轉未禮讓直行垃圾車所致，詳細肇責仍待進一步釐清。