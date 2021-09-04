機車停2小時要價13萬，網全看傻直呼，乾脆棄車買新的。（圖／翻攝自爆廢公社）

機車停2小時被收13萬元！一名網友發文抱怨說，他去台北醫學大學附設醫院的收費停車場停車，停了短短2小時要價13萬元，驚人天價讓他直接看傻，誇張的價格也引發網友熱議，不少人看了直呼，還是把機車留給停車場，13萬拿去買台更好的。

一名網友昨在《爆料公社》發文表示，去台北醫學大學附設醫院的收費停車場停車，要離開的時候發現，明明只停2小時，停車費卻高達13萬2870元，且繳費機台上顯示，他共停了637萬6470分鐘，換算下來約是12年，等於他從2009年就開始停車。

從繳費機的螢幕畫面中可見，停車時間是從2009年的7月20日開始計算，直到2021年的9月3日才繳費，讓原PO忍不住崩潰喊道「我停個機車不到2小時，要收我13萬2千多的停車費是哪招？」

超扯停車費也引起網友討論，「真的有點貴，12年多才8萬8千元，多了五萬多」、「最好2009年有這種停車系統」、「會不會撞短護欄比較快、還是磁卡掛失比較便宜」、「機車就留給停車場吧，我花13萬再買一台好一點的」。

另也有網友留言表示，其實蠻多人曾經遇到過類似的狀況，之前有人是租了10分鐘的腳踏車，結果還車的時候卻顯示要收675萬8843元費用，應該是系統計算時間的部分出錯了。