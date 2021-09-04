長榮2名機師染疫，其中一人傳給小孩，導致桃園某高中停課並緊急全面PCR篩檢。國民黨前立委孫大千今天質疑，指揮中心再次重蹈「3＋11」覆轍，為什麼長程航班機組員只要接種2劑疫苗，就可以採取「0＋7」的隔離檢疫措施？而且這7天，並不是在隔離宿舍或是隔離旅館，而是最沒有的強制約束效果的居家檢疫。

孫大千點出指揮中心3個盲點，首先，突破性感染將會成為常態，施打2劑疫苗對於Delta變種病毒的效果極為有限。以BNT為例，報告顯示2劑BNT疫苗對於Delta只剩下39％的保護力，必須施打第3劑加強針之後，才能達到86％的保護力。

孫大千說，其次，居家檢疫無法防範Delta病毒入侵，反而可能會造成家庭群聚，一方面是因為就算一人一室的模式也無法杜絕同住家人的接觸，另一方面是因為Delta病毒是以氣溶膠的方式進行傳播，只要是空氣流動都有可能造成感染。

孫大千指出，以及，Delta病毒具備了免疫逃脫的特性，完整接種疫苗的民眾一旦染疫，感染力並不會降低，所以對於完整施打2劑疫苗的長程航班機組員不應該放寛管制措施。