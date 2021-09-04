氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至6日「太平洋高壓」偏弱，水氣多，大氣不穩定度較高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生，未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日至9日「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率；10日「太平洋高壓」再減弱，水氣增多，對流增強，降雨範圍亦擴大，但與熱帶擾動的動向有關，需再觀察。

吳德榮提及，最新各國模式模擬，下週菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，相互抵銷、延緩其發展，也使得各國模式模擬結果很分歧。美國模式模擬10日20時熱帶擾動略往西調整，通過宮古島附近，將向北北西轉北大迴轉；歐洲系集模式10日20時模擬風力能達到8級的機率雖已略調高，但仍偏低，台灣南部至巴士海峽機率最高，但也僅略提高到10％至20％之間，意謂另有80％至90％的機率，無法發展至8級風的強度。

吳德榮指出，顯示出7天後的模擬位置，從宮古島至呂宋島機率皆存在；構成威脅的關鍵，在於能否順利發展成「颱風」？或者是「熱帶性低壓」？或更弱？模式還會持續調整，需繼續觀察。