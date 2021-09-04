據南韓《東亞日報》2日報導，南韓京畿道富川市的1名30多歲婦女，在接種第2劑新冠肺炎疫苗後，出現渾身發冷、手臂血管破裂的嚴重不良反應。由於該女第一劑施打AZ疫苗，第二劑施打輝瑞疫苗，南韓政府正研究女子症狀是否與混打疫苗有關。

報導中指出，居住於富川市的33歲A女，在6月11日時接種第一劑的AZ疫苗，並於8月27日上午10時在同一家醫院接種第二劑輝瑞疫苗。

時至下午15時，該女發現其手臂的血管破裂，並出現肌肉嚴重頭痛、全身發冷、頭暈，隨後送往仁川醫院急診室接受治療。

該女家屬表示，「她痛得很嚴重，連班都無法上了。其實在第一次接種疫苗後，她就有過敏與發冷的症狀；但是她還是說沒關係，並決定接種第二劑疫苗」。

對此，富川市的醫療院所表示，該女出現的不良反應已向疾病預防與控制中心審查委員會通報，目前正調查這些症狀與施打疫苗是否有因果關係」。

根據《韓聯社》報導，南韓將於6日至12日為18到49歲的民眾接種疫苗；其中，大部分人接種輝瑞疫苗，剩餘的則接種莫德納疫苗。

南韓政府表示，將根據兩款疫苗的到貨時間，以及接種地點各種疫苗庫存量，來決定要施打哪一款疫苗。目前南韓18至49歲的民眾已有982萬人完成第一劑疫苗的接種，接種率為43.3%。