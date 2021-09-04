大陸女星趙薇以《還珠格格》紅遍兩岸三地，近來卻被大陸當局列為「劣跡藝人」，歷年作品一夜間全被下架，有網友發現，當年《還珠格格》演員幾乎都有負面新聞，唯獨飾演「永琪」的蘇有朋沒傳出任何醜聞。據悉，後來得《情深深雨濛濛》男主角原本要找蘇有朋來演，沒想到男方卻因「不想和趙薇演親密戲」拒絕，引發網友議論。

趙薇與蘇有朋在《還珠格格》飾演小燕子與永琪，成為許多影迷眼中的螢幕情侶，傳聞後來開拍《情深深雨濛濛》，男主角原本由蘇有朋飾演，但男方以「不想和趙薇演親密戲」委婉拒絕，主要是兩人合作多部作品後，感情逐漸加深，蘇有朋為了避免假戲真作，不願意在新作中與趙薇有感情對手戲，甚至多次強調：「不願再與趙薇合作了，怕控制不住心裡的感情。」

近來網路瘋傳《還珠格格》主要演員合照，照片中趙薇被寫上「證監禁市」，林心如被寫上「造謠誣陷」，周杰是「撞人逃逸」，張鐵林則是「僱兇綁架、私生活混亂」，至於范冰冰則是「偷稅漏稅」，全都是網友以他們近年傳出的負面新聞定下的罪名，唯獨蘇有朋23年過去沒有傳出任何醜聞，私生活零負評。

而趙薇驚爆遭官方封殺後，目前傳出下落不明，有風聲指出她已被國際刑警以紅色通緝令通緝，由於這是全球性質，無論逃到哪個國家都徒勞無功，不過如今證實純屬烏龍傳聞。