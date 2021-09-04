一名長榮機師「突破性感染」，釀家庭群聚，傳給目前就讀桃園北科附工的兒子。校方昨緊急針對全校逾2000名師生進行PCR採檢，漏夜檢驗結果今天上午出爐。桃園市長鄭文燦宣布，北科附工全校師生，包括該機師兒子的同班同學、同學同住家人、長榮航空接觸者，一採結果全為陰性。

首日共採檢2656人，PCR結果陰性；機組員可能還有人正在海外，不排除擴大匡列，持續採檢。鄭文燦說表示，由於個案極可能感染Delta病毒，才會決定全校採檢。

桃園市新聞處補充，北科附工應採2845人，今已採2800人，視情況匡列，所以人數還會有變。至於航空公司應採64人、已採55人，部分機組員會陸續召回採檢。

鄭文燦說，已準備3000多個快篩試劑，除了入住集中檢疫所的學生，其餘師生將在9月7日再做一次快篩。入住檢疫所的144名同班同學、同學同住家人，則會快篩、期滿2採。