40歲香港女星麥雅緻2005年曾參加港姐選拔但落選,2012年她和男星張頴康結婚,婚後育有女兒「小豆」、兒子「小花生」,近期夫妻倆宣布懷了第三胎,就在臨盆前麥雅緻的父親特別從美國飛回香港探望女兒一家,昨(3日)突傳麥父在回港隔離期間突然腦出血過世,讓原本欣喜迎接新生命的麥雅緻悲痛難以接受。

麥雅緻過去曾演出《愛·回家 (第一輯)》、《法網狙擊》等,婚後她將重心放回家庭,更進修念起教育大學兒童與家庭教育文學碩士,今年5月她曬出一家四口看著超音波照露出欣喜神情的照片,宣布將迎接家中心成員,更稱讚另一半張頴康是「最強神級隊友」。

麥雅緻透露父親隔離期間猝逝。(圖/翻攝自angie617 IG)

麥雅緻稍早寫下,父親上月底回香港隔離,8月30日因突發性腦出血昏迷,送醫後依舊不治,她與母親相當不捨,她心痛表示:「我的心像穿了一個大洞,不知道會不會好起來,但我的世界從此已不再一樣。我和爸爸真的真的很親近,他會參與很多我和好朋友的聚會,亦能和大家相處融洽。」

麥雅緻說,自己是爸爸唯一一個女兒,多年來都被父親放在手心上愛惜,有時還會吃女婿的醋,也對外孫女、外孫女極為寵溺,女兒「小豆」知道後哭了一晚上,但後來隨即堅強起來,反而擔任起安慰麥雅緻的角色,而麥雅緻的母親仍在隔離中,知道噩耗後也表現得很堅強,她回憶爸爸彌留時,她特別對他說:「要用你的方式給我感應」,回家後突然聽到蓮花樂隊歌曲〈Just A Little〉,歌詞說到「And I'll sigh just a little cause I have to go away」,讓她相信是爸爸道別的訊息。

而對此,網友打氣回應:「Big big hugs」、「RIP and Take care」、「妳要保重」、「Condolences to you and your family. Please take care 」。